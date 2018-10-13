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Новый пригородный маршрут запустят в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 октября запускается новый пригородный маршрут № 318 в целях транспортного обеспечения села Малотимофеевка, сообщается на сайте Astana LRT.
Автобусы будут ходить по следующему маршруту: от начального остановочного пункта «Акмолинская областная больница», прямо по улице Манаса, далее налево на проспект Абылай хана - трасса Астана - Караганда, налево на объездную трассу, далее направо на трассу Астана - Малотимофеевка до села Малотимофеевка.
В обратном направлении по аналогичной схеме движения.
В целях транспортного обеспечения села Софиевка, а также садовых обществ, расположенных на трассе Астана - Павлодар, с 6 октября также курсирует пригородный маршрут №317.
Схема маршрута автобуса: от начального остановочного пункта «ТЦ «Алай» прямо по улице С-316, далее налево на улицу Северная объездная, налево на шоссе Алаш, прямо до села Софиевка, с остановкой на садовых обществах.
В обратном направлении - аналогично, без остановок на садовых обществах.
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