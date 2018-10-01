Новый пригородный маршрут запущен в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 6 октября 2018 года запускается новый пригородный маршрут № 317, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.

Для транспортного обеспечения села Софиевка, а также садовых обществ, расположенных на трассе Астана - Павлодар, с 6 октября 2018 года запускается новый пригородный маршрут № 317.

Он будет следовать от «ТЦ «Алай» прямо по ул. С-316. Далее налево на ул. Северная объездная, затем налево на шоссе Алаш, прямо до с. Софиевка, с остановкой вблизи садовых обществ.

В обратном направлении - аналогично, но без остановок у садовых обществ.