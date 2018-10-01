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Новый пригородный маршрут запущен в Астане
4 Октября 2018 09:25 295
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 6 октября 2018 года запускается новый пригородный маршрут № 317, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.
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Для транспортного обеспечения села Софиевка, а также садовых обществ, расположенных на трассе Астана - Павлодар, с 6 октября 2018 года запускается новый пригородный маршрут № 317.
Он будет следовать от «ТЦ «Алай» прямо по ул. С-316. Далее налево на ул. Северная объездная, затем налево на шоссе Алаш, прямо до с. Софиевка, с остановкой вблизи садовых обществ.
В обратном направлении - аналогично, но без остановок у садовых обществ.
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