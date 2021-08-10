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Новый Президент Ирана получил первую дозу иранской вакцины от COVID-19

10 Августа 2021 02:20
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Новый Президент Ирана получил первую дозу иранской вакцины от COVID-19

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Новый Президент Ирана Эбрахим Раиси получил первую дозу иранской вакцины «Ков Иран Баракат» от коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «ИРНА».

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Президент поблагодарил медицинский персонал за работу в пандемию, а также призвал ускорить темпы производства иранской вакцины от коронавируса.

Ранее 23 июля, верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи принял вторую дозу иранской вакцины от коронавируса «Ков Иран Баракат». Первую дозу иранской вакцины Верховный лидер принял 25 июня.

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#Иран   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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