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Новый препарат против COVID-19 одобрили в Евросоюзе

28 Января 2022 10:15
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Новый препарат против COVID-19 одобрили в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало разрешение на использование «Паксловида» (Paxlovid) - таблеток против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Препарат разработан компанией «Pfizer». В середине декабря 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам уже разрешило применять препарат в экстренных случаях. Теперь, как только Европейская Комиссия официально примет поступившие рекомендации, «Паксловид» получит условное разрешение на продажу.

«В ожидании условного разрешения на продажу от Еврокомиссии мы продолжим тесно сотрудничать с правительствами государств-членов ЕС, чтобы обеспечить как можно более быстрое предоставление этого важного лечения пациентам по всей Европе», - сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

EMA рекомендовала разрешить применение «Паксловида» для лечения COVID-19 у инфицированных взрослых, которые имеют риски тяжелых сопутствующих заболеваний, но не нуждаются в дополнительном кислороде.

Таблетки «Паксловид» являются первым пероральным противовирусным препаратом, рекомендованным в ЕС для лечения коронавирусной инфекции, содержащим активные вещества: PF-07321332 и ритонавир в двух разных таблетках. Их следует принимать вместе два раза в день в течение пяти суток.

Решение EMA основано на исследовании, показывающем, что «Паксловид» значительно снижает риск госпитализации и смерти у пациентов по крайней мере с одним основным заболеванием.

В большинстве случаев испытуемые заразились штаммом COVID-19 Дельта. Тем не менее, в компании отметили, что лабораторные исследования показали терапевтическое действие «Паксловида» против варианта омикрон.

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#Евросоюз   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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