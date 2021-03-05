Новый праздник планируют утвердить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День работников в сфере государственных услуг планируют утвердить в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте говорится о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля», - говорится в документе.

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 25 марта.