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    14:27, 05 Март 2021 | GMT +6

    Новый праздник планируют утвердить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День работников в сфере государственных услуг планируют утвердить в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В проекте говорится о внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

    «Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

    «5-1. День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля», - говорится в документе.

    Проект постановления находится на публичном обсуждении до 25 марта.


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