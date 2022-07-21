21 Июля 2022 17:03

Новый праздник может появиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства может появится в Казахстане. Отмечать его предлагается 16 апреля, в день окончания осенне-зимнего отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект о внесении изменений в постановление Правительства об утверждении перечня праздничных дат в РК опубликован на сайте «Открытые НПА». Публичные обсуждения документа продлятся до 2 августа.

«Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан. День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане. Именно в этот день проявляли дань уважения ветеранам ЖКХ, которые всю жизнь отработали в этой необходимой населению сфере», - говорится в обосновании проекта постановления.