Новый пожарный пост появился в пристоличном регионе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Родине Целиноградского района открыт пожарный пост, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, в рамках реализации плана поэтапного создания пожарных постов в населенных пунктах Акмолинской области на 2019-2020 годы на базе ТОО «Агрофирма «Родина» открыт пожарный пост.

«Пожарный пост обеспечен отапливаемым боксом, функционирует телефонная связь. На вооружении состоит пожарный автомобиль. В боевое дежурство заступил личный состав - четыре человека, в радиусе выезда пожарного поста расположено три населенных пункта, в которых проживает более 2000 человек», - пояснили в ведомстве.

«Пожарный пост в селе Родине 25-ый по счету в Акмолинской области, он открыт совместно с местными исполнительными органами. Вновь созданная команда будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению», - проинформировал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.