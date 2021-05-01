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    09:14, 01 Май 2021 | GMT +6

    Новый пожарный пост появился в Акмолинской области

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    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В селе Шуйское Атбасарского района Акмолинской области открыт новый пожарный пост, который обеспечит противопожарную защиту степных массивов, а также трем населенным пунктам района - селам Макеевка, Шуйское и Новосельское, в которых в общей сложности проживают 1775 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел по ЧС Атбасарского района.

    «В период подготовительных мероприятий из районного бюджета на пожарно-техническое вооружение пожарного автомобиля и снаряжения добровольных пожарных выделено 450 тысяч тенге. Пожарный пост будет функционировать и обслуживаться по договору, заключенному между акиматом Атбасарского района и филиалом АО «Өрт сөндіруші». Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области со своей стороны передал для пожарного поста автомобиль АЦ-40(130)», - отметили в ведомстве.

    Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом, функционирует телефонная связь. На вооружении состоит пожарный автомобиль, а на круглосуточное боевое дежурство заступил личный состав поста в количестве четырех человек из числа рабочих ТОО «Шуйское-21». Личный состав прошел обучение на базе СПЧ-4 города Атбасара.


    Теги:
    МЧС Безопасность Акмолинская область
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