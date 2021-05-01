Новый пожарный пост появился в Акмолинской области
«В период подготовительных мероприятий из районного бюджета на пожарно-техническое вооружение пожарного автомобиля и снаряжения добровольных пожарных выделено 450 тысяч тенге. Пожарный пост будет функционировать и обслуживаться по договору, заключенному между акиматом Атбасарского района и филиалом АО «Өрт сөндіруші». Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области со своей стороны передал для пожарного поста автомобиль АЦ-40(130)», - отметили в ведомстве.
Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом, функционирует телефонная связь. На вооружении состоит пожарный автомобиль, а на круглосуточное боевое дежурство заступил личный состав поста в количестве четырех человек из числа рабочих ТОО «Шуйское-21». Личный состав прошел обучение на базе СПЧ-4 города Атбасара.