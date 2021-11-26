Новый пожарный пост открылся в районе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый пожарный пост открылся в селе Надеждинка Костанайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

На административной территории Надеждинского сельского округа такой пост открылся на базе КХ «Кузыбаев С.А.»

«С 2014 года в области уже введено в эксплуатацию 38 аналогичных пожарных постов. Они представляют собой специальные отапливаемые помещения, в которых есть все необходимое: комнаты отдыха и приема пищи, бокс для размещения техники. Пожарные автомобили АЦ-40 различных модификаций оснащены необходимым противопожарным оборудованием в технически исправном состоянии. Количество пожарных, работающих на каждом посту, составляет от 3 до 10 человек. Все они прошли теоретическое обучение и практическую подготовку по специальной программе», - прокомментировали в ДЧС.

Пожарный пост, уверены в департаменте, обеспечит противопожарной защитой 3 населенных пункта с общей численностью населения более 1 500 человек и прилегающие к ним лесостепные массивы. Расчет каждого пожарного поста будет выезжать на пожары, а также на происшествия, при которых требуется помощь пожарных.