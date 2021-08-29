Новый пожарный пост открылся в отдаленном селе Акмолинской области

БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ - В рамках ГЧП в районе Биржан сал Акмолинской области открылся пятый по счету пожарный пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, этот пожарный пост обеспечит противопожарную защиту Заураловского и Енбекского сельских округов с населением около 700 человек.

«Функционирование пожарного поста будет осуществляться в круглосуточном и круглогодичном режиме. Службу посменно будут нести шесть человек. Личный состав подбирался с учетом профессиональных навыков, все сотрудники проживают непосредственно в селе Мамай», - отметили в ведомстве.

Личным составом ПЧ-21 города Степняка при поддержке ОЧС района Биржан сал и акимата района проведен ремонт пожарной автомашины (АЦ-3,2-40), переданной на баланс местных исполнительных органов, акиматом приобретены пожарно-техническое вооружение, боевая одежда и снаряжение для пожарных на сумму 640 тысяч тенге. В свою очередь, ТОО «KazBeef Ltd», на базе которого будет располагаться и функционировать пожарный пост, для личного состава приобрело форменное обмундирование на сумму 130 тысяч тенге.

«Вновь созданная команда будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению и проводить агитационно-профилактическую работу среди местных жителей. Содержание данного поста взяло на себя в рамках государственного частного партнерства ТОО «KazBeef Ltd», - добавили в ведомстве.



