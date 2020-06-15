Новый пожарный пост открыли в селе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Самарка Абайского района заработал новый пожарный пост. Его команды будут выезжать не только на возгорания, но и участвовать в ликвидации любых ЧС, происходящих в зоне их ответственности, а также помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, пост оснащён пожарным автомобилем АЦ-40. На боевое дежурство уже заступил личный состав из трёх человек. Пожарные обеспечены спецодеждой.

В торжественном открытии пожарного поста приняли участие начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев и аким Абайского района Бауыржан Асанов.

«Работа нового поста позволит существенно повысить уровень безопасности жителей не только в селе Самарка, но и в близлежащих населённых пунктах района. А также позволит оперативнее реагировать на сообщения о чрезвычайных ситуациях», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Как известно, многие посёлки и сёла области расположены на значительных расстояниях от районных центров. Это существенно сказывается на времени прибытия спасателей.