Новый пожарный пост открыли в селе Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Самарка Абайского района заработал новый пожарный пост. Его команды будут выезжать не только на возгорания, но и участвовать в ликвидации любых ЧС, происходящих в зоне их ответственности, а также помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДЧС, пост оснащён пожарным автомобилем АЦ-40. На боевое дежурство уже заступил личный состав из трёх человек. Пожарные обеспечены спецодеждой.
В торжественном открытии пожарного поста приняли участие начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев и аким Абайского района Бауыржан Асанов.
«Работа нового поста позволит существенно повысить уровень безопасности жителей не только в селе Самарка, но и в близлежащих населённых пунктах района. А также позволит оперативнее реагировать на сообщения о чрезвычайных ситуациях», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.
Как известно, многие посёлки и сёла области расположены на значительных расстояниях от районных центров. Это существенно сказывается на времени прибытия спасателей.
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