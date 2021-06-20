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    01:28, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Новый пожар разгорелся на реке Урал в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау сегодня произошёл второй пожар вдоль береговой линии реки Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау продолжают гореть густые камышовые заросли и кустарники, растущие вдоль береговой линии реки Урал. Вечером пожар тушили в микрорайоне Жилгородок поблизости с пешеходным мостом через реку, связывающего европейскую и азиатскую части города.

    Ближе к полуночи загорелись камышовые заросли в микрорайоне Маслопром недалеко от водоподъёмной станции, питающей водой Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

    Подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области прибыли к месту пожара и приступили к его тушению.
    Как ранее сообщалось, деревья и тростник горят на Урале в Атырау.




    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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