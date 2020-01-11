Новый порядок регистрации иностранцев разъяснили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы разъяснили новый порядок пребывания иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президентом был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» который вступает в законную силу с 11 января 2020 года, где был принят ряд законодательных мер по отмене временной регистрации иностранцев.

«Управлением миграционной службы ДП города Алматы с участием представителей Казахстанской туристической ассоциацией, представителями гостиниц, отелей, хостелов и туристических агентств проведено семинар совещание, где были разъяснены данные изменения, в части отмены временной регистрации для иностранцев, пребывающих в Республике Казахстан до 30 суток. Вся ответственность информирования о прибытии и пребывании иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц, посредством уведомления органов миграционной службы», - сообщили в полиции.

Уведомить можно:

- через Визово-миграционный портал (необходимо иметь электронную цифровую подпись),

- через Портал электронного Правительства (необходимо иметь электронную цифровую подпись),

- сдачи письменного уведомления непосредственно в миграционную службу.

В случае пребывания свыше 30 суток иностранцу оформляется разрешение на временное пребывание по ходатайству принимающей стороны (работодатель, медицинское или учебное заведение, члены семьи и т.д.).

Иностранцы которые приезжают в РК по визам, также освобождаются от регистрации на срок визы. Для пребывания на более длительный срок необходимо наличие визы (выдаваемой загранучреждениями на основании приглашения или миграционной службой на территории РК), отметили полицейские.

Иммигранты обязаны выехать из Казахстана до завершения срока действия визы.

Срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в РК в порядке, не требующем получения визы, не может превышать тридцать календарных дней со дня пересечения государственной границы РК, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством Казахстана.

Также внесены изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях.

В целях упрощения и ускоренного рассмотрения дел об административных правонарушениях в области миграции при невыезде иностранца из Казахстана до трех суток, после разрешенных 30 дней пребывания органами внутренних дел выносится предупреждение. Свыше 3 до 5 суток, после разрешенных 30 дней пребывания накладывается штраф 10 МРП (26510 тенге), свыше 5 до 10 суток штраф 15 МРП (39 855 тенге).

При невыезде иностранца свыше 10 суток, после разрешенных 30 дней пребывания в этом случае судом предусмотрен штраф 25 МРП (66275 тенге) либо административное выдворение.

Ответственность также будет нести и принимающая сторона, так, за не уведомление миграционной службы о прибытии иностранца на территорию страны:

- на физических лиц будет наложено предупреждение,

- на юридических лиц будет наложен административный штраф от 10 до 20 МРП (26510 тенге-53020 тенге).