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    11:53, 04 Март 2021 | GMT +6

    Новый порядок отбора педагогов разъяснил Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов разъяснил новый порядок отбора педагогов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МОН на своей страничке в Facebook написал, что депутаты Сената одобрили законопроект, касающийся сферы образования и в котором, помимо многих важных норм, имеются две особенные поправки.

    «Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в государственные организации образования. Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН пояснил, что действующая на сегодняшний день система назначения педагогов носит непрозрачный характер, допускает возможность проявления коррупционных рисков.

    Подобная практика иногда приводит к тому, что в ряде регионов одну ставку по одному предмету делят на четыре части и ведут четыре педагога, что негативно влияет и на качество преподавания, и на качество знаний.

    «Поэтому, чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы с помощью цифровых технологий. То есть теперь принятие решения о приеме на работу педагога будет носить не единоличный характер, а коллегиальный, и во главу угла будет ставиться профессионализм педагога и его соответствие установленным критериям», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Кроме того, как отметил министр, данная мера должна устранить серьезные коррупционные риски при приеме на работу педагогов.


    Теги:
    Закон и право Образование Другие государственные органы Астана МОН
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