Новый порядок финансирования судебной системы введут в Казахстане – законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные положения законопроекта обсуждены и одобрены на комиссии по формированию судебной и правоохранительной системы при президенте РК и разработан для реализации целей совершенствования судебной системы. Законопроект разработан по инициативе депутатов парламента. Проект закона предусматривает приведение действующего закона РК в соответствии с проектом конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК о судебной системе и статусе судей в РК», - сказала депутат Назиля Раззак на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, законодательные изменения направлены на совершенствование административного законодательства, вопросы отбора судейский кадров, а также введения нового порядка финансирования судебной системы.

«В этой связи необходимо внести изменения в бюджетный, УПК, административно-процедурный процессуальный кодекс и закон «о высшем судебном совете РК». Принятие законопроект потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета в части установления фиксированного процента судебной системы и приравнивания уровня зарплаты членов Высшего совета к уровню зарплаты судей Верховного суда. По данному вопросу правительством и республиканской бюджетной комиссией дано положительное заключение», - заключила спикер.