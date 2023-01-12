Новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» выявлен в России

12 Января 2023, 15:27

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона - XBB.1.5 «кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает Роспотребнадзор, в России установлена широкая линейка разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия омикрона ВА.5.

Так, вариант «Дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.

Сообщается, что лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.

На сегодня к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса.