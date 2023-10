Новый подход к терапии сахарного диабета 2 типа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему многие пациенты с сахарным диабетом не соблюдают рекомендаций врачей или прекращают лечение?

Проблема сахарного диабета (СД) затрагивает миллионы людей во всем мире. Сегодня более 463 млн человек живут с этим заболеванием, хотя еще 25 лет назад это число не превышало 130 млн человек, а к 2045 году может достигнуть 700 млн человек. В 2019 году диабет стал причиной 4,2 млн смертей по всему миру [1].

Проблема высокой распространенности сахарного диабета актуальна и для Казахстана. По оценкам Международной федерации диабета, в нашей стране 735 200 человек в возрасте от 20 до 79 лет живут с сахарным диабетом [1].

Примечательно, что около половины людей, страдающих диабетом 2 типа, ничего не знают о своем заболевании, ведь заболевание начинает развиваться за 9-12 лет до клинических проявлений и установления диагноза. Но именно своевременное диагностирование и адекватное лечение помогают остановить развитие болезни и взять ее под контроль.

Высокая распространенность сахарного диабета 2 типа – не единственная проблема, требующая комплексного решения.

Всего около 50% взрослых пациентов с СД 2 типа достигают индивидуальных целевых показателей содержания глюкозы в крови – гликемии [2]. Это связано с тем, что многие из них отказываются от интенсификации терапии или вовсе останавливают ее, болезнь прогрессирует и вызывает тяжелые осложнения: поражение сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.

Часто пациенты отказываются от терапии из-за сложной схемы лечения и непереносимости препаратов.

Специалисты отмечают, на определенном этапе развития заболевания практически всем пациентам с диабетом 2 типа требуются препараты инсулина. В большинстве случаев врачи начинают назначение с самой малой дозы и постепенно увеличивают дозировку препарата. Этот процесс занимает много времени и требует высокой дисциплинированности от пациента, поэтому многие из них сходят с дистанции и прекращают соблюдать рекомендации лечащего врача.

Еще одна причина отказа от лечения – недоверие к методам терапии.

Около 40–50% пациентов на терапии только базальным инсулином пациенты не достигают целевых показателей гликемии [3].

Кроме того, многие пациенты боятся применять инсулин из-за риска набора веса и развития гипогликемии, для которой характерны слабость, дезориентация, головокружение, а в некоторых случаях судороги и потеря сознания.

Как поясняют врачи-эндокринологи, применение инсулина позволяет нормализовать уровень глюкозы в крови натощак и перед приемами пищи, но после еды этот уровень остается высоким. И именно высокая гликемия после еды становится основной причиной развития осложнений. Устранять эту повышенную глюкозу после еды помогают препараты - агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1) короткого действия.

Последние клинические данные демонстрируют эффективность комбинации базального инсулина и этих препаратов, причем не только для контроля уровня глюкозы. Такая комбинация также снижает риск набора массы тела и появления гипогликемий [4].

Недавно компания Санофи представила новый лекарственный препарат, который скоро будет доступен для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Казахстане, основанный на фиксированной комбинации препаратов инсулина и аГПП-1.

По мнению международных экспертов, применение нового препарата способствует улучшению контроля над диабетом и лучшей переносимости лечения: у пациентов не наблюдается увеличение массы тела и частоты гипогликемии, реже случаются нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта [4].

Результаты проведенных клинических исследований эффективности и безопасности препарата впечатляют: на терапии фиксированной комбинацией более 70% пациентов достигли уровня сахара крови, близкого к нормальному. Для сравнения: при применении базального инсулина подобных показателей достигают лишь около 50% пациентов [3].

«Мы рады предложить новый подход к терапии сахарного диабета 2 типа, разработанный с учетом современных потребностей как врачей, так и пациентов. Препарат предлагает дополнительные терапевтические возможности тем пациентам, которые не достигают гликемических целей на таблетированных препаратах или на базальном инсулине. Состав препарата и однократный режим введения в сутки способствует повышению приверженности пациентов к лечению и, соответственно, может помочь в достижении целевых показателей терапии», – отметил Виталий Быстрюков, руководитель бизнес-подразделения «Общая медицина» по странам Центральной Азии и Беларуси, Председатель Правления Санофи Казахстан.

Препарат одобрен к применению в странах ЕС в январе 2017 года, в США – в ноябре 2016 года. Также он зарегистрирован в Японии, Канаде, Швейцарии, Мексике, Бразилии, России. В Казахстане новый препарат зарегистрирован 15 июня 2020 и будет доступен для пациентов уже в ближайшее время [5].

