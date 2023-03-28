Новый подход для повышения качества автодорог проработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспертизой качества работ и материалов будет охвачена вся сеть республиканских автодорог. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется качеству дорожно-ремонтных работ и диагностике состояния автодорог. Экспертиза качества работ и материалов по республиканским дорогам осуществляется за счет средств, выделенных из республиканского бюджета и полностью охватывает всю сеть», - сказал Амангельды Беков.

Также, по его словам, активно ведется работа с МИО по охвату экспертизой дорог местного значения, а также улиц населенных пунктов.

«В целях повышения качества автодорог проработан новый подход путем реформирования отрасли. На сегодняшний день принят ряд поправок в законодательстве, где Национальный центр качества наделен полномочием по проведению ведомственной экспертизы на ремонт улиц населенных пунктов, так как большинство жалоб у населения возникают именно на качество проводимых работ улично-дорожной сети в населенных пунктах», - добавил Амангельды Беков.