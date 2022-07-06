6 Июля 2022 08:27

Новый подъем заболеваемости коронавирусом зафиксирован на востоке Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый подъем заболеваемости коронавирусом зафиксирован в провинции Аньхой на востоке Китая. За минувшие сутки в этой китайской провинции выявлено 222 новых случая заражения COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местную комиссию по здравоохранению.

«По состоянию на 24:00 ч. 5 июля 2022 г. в провинции Аньхой зарегистрирован 81 новый подтвержденный локальный случай заражения коронавирусом и выявлен 141 бессимптомный носитель», - говорится в заявлении провинциальной комиссии.

В целом, с момента новой вспышки коронавируса, с 26 июня, в провинции Аньхой выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения COVID-19.

Как пишут местные СМИ, новый кластер коронавируса в Аньхой, который затронул жизнь около 700 тыс. местных жителей, перекинулся на граничащие с этой провинцией важные экономические районы дельты реки Янцзы, такие как г.Уси (провинция Цзянсу) и г.Иу (провинция Чжэцзян) с многомиллионным населением.

Со вторника в 9 из 16 районов 25-ти миллионного китайского мегаполиса Шанхая стартовали новые раунды массового тестирования населения на коронавирус из-за выявления новых случаев заражения COVID-19.

Со среды, 6 июля, вводится частичный локдаун в г.Сиань на северо-западе Китая. На семь дней приостановлена работа различных развлекательных заведений (интернет-кафе, караоке-бары), спортивных залов, кинотеатров, библиотек и музеев. Заведения общепита смогут работать только на вынос или организовать доставку. Отменено проведение крупных массовых мероприятий, включая религиозные.

Новый кластер заражения коронавирусом в 13-ти миллионом городе Сиань связан с местным торговым рынком «Чжаохуэй». По сообщениям местных СМИ, новая вспышка COVID-19 в этом мегаполисе вызвана новым субвариантом омикрона BA.5.2.

В целом, по данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае зарегистрировано более 420 случаев заражения коронавирусом.

Фото: news.cn