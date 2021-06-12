Новый пляж появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Искусственный пляж с бассейнами появится на набережной реки Есиль в Триатлон-парке близ моста по улице Сарайшык. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Пляж будет оборудован на изолированном дощатом островке с видом на реку, отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

«Такое предложение озвучили жители, которые просили акима города построить пляж. И вот, основываясь на пожеланиях горожан, в соответствии с поручением Алтая Кульгинова работы начаты. Планируется открыть его ко Дню города», - пояснил Нурлан Уранхаев.

Новый комплекс на воде организуют на плавающих понтонах. Соединенные модули образуют каркас для установки плавательных бассейнов. Бассейн будет сооружен по типу замкнутой чаши с мягким дном.

Также на пляже будут установлены шезлонги, места для отдыха и пункты питания. К комплексу можно будет доехать на велосипеде.

По словам руководителя Центра урбанистики Елнар Базыкен, планируется объединить все парки велодорожками и сделать их инклюзивными.

Напомним, в этом районе в прошлом году на месте заброшенной территории под мостом было создано новое общественное пространство с арт-инсталляциями, пешеходными и велосипедными путями, баскетбольный и детской площадками. Новая точка притяжения молодежи стала соединять Триатлон парк и Президентский парк.

Все работы проводятся согласно мастер-плану «Нур-Султан –комфортный город». В текущем году планируется благоустроить всего 160 дворов и общественных пространств.