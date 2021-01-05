Новый период обучения начали гвардейцы в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в воинских частях РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстана начался новый зимний период обучения. По этому поводу во всех воинских частях состоялись торжественные построения, символизирующие начало самого интенсивного и ответственного этапа боевой учебы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Из-за распространения пандемией мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарных требований.

Учебные периоды в войсках правопорядка проходят дважды в год. Начинаются в январе и июле и длятся по полгода. За это время военнослужащие должны овладеть строевой, огневой и физической подготовкой. Главная цель занятий – напомнить про правила безопасности во время несения службы.

В Уральске с началом учебного периода гвардейцев поздравил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстана по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Алибек Сералиев.

«Сегодня традиционно войсках правопорядка начинается новый учебный период. Поэтому, министром внутренних дел Республики Казахстана и главнокомандующим Национальной гвардии Республики Казахстан поставлены перед военнослужащими Национальной гвардии ряд задач на 2021 год, среди которых важное место занимают поддержание боевой готовности войск на высоком уровне, повышение их боеспособности, укрепление морально-психологического состояния личного состава. Уверен, что все военнослужащие регионального командования «Батыс» активно включатся в боевое состязание 2021 учебного года, поднимут на более высокий уровень боевую выучку и воинскую дисциплину»,– выразил уверенность генерал-майор Алибек Сералиев.

После торжественного митинга в клубе части у личного состава прошло первое в новом зимнем учебном периоде занятия по государственно-правовой подготовке, который провел заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстана по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Алибек Сералиев.

По традиции, в ходе занятие отличники боевой учебы и службы были отмечены благодарственными письмами правами заместителя главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстана по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Алибека Сералиева.

Затем в ядре части развернулись четырнадцать оборудованных наглядными пособиями учебных мест, где руководители групп знакомили личный состав с правилами безопасности, которые должны неукоснительно соблюдаться в повседневной служебно-боевой деятельности.

В частности, гвардейцы повторили требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, специальными средствами; при совершении марша автомобильным транспортом, посадке и высадке из него, при обращении с горюче-смазочными материалами и другими ядовитыми техническими жидкостями; при проведении практических занятий по тактической подготовке войск; при выполнении задач боевой службы.

«Безопасность военной службы является приоритетной задачей, поэтому в ходе занятий были изучены не только обязанности, но особенности военной службы в различной обстановке», - подчеркнул заместитель командующего РгК «Батыс» полковник Павел Ситников.