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Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов

30 Января 2023, 18:40
Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов прокомментировал предстоящие выборы депутатов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интригу и оживление, безусловно, внесут депутаты-одномандатники. Ожидаю, что новый Парламент действительно станет представительным органом власти. Площадкой, на которой будут подниматься значимые для всего общества вопросы», - сказал Еркин Тукумов в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Он также заявил, что надеется увидеть по итогам выборов совершенно новый Парламент.

«Я надеюсь, что по результатам выборов мы увидим совершенно иной Парламент: более активный, инициативный. Парламент, где ведутся оживленные дискуссии и дебаты. Черчилль не случайно говорил: «Лучше пусть будет драка и борьба в Парламенте, чем на улице». Такой Парламент создаст условия для повышения его роли и значимости как ключевой ветви власти», - считает Еркин Тукумов.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.


Фото: kisi.kz


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