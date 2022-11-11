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    19:26, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Новый парк появится в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В правобережной части Семея (отрезок улицы М. Бегалина от ул. Челюскинцев до ул. Н. Силина) планируется устройство парковой зоны для отдыха и досуга населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «На территории площадью 0,2 га ведется работа по устройству пешеходных дорожек из тротуарных плиток. Здесь также установят детские игровые площадки, проведут освещение и произведут посадку деревьев. Ранее эта территория была захламлена мусором и обрезками деревьев. Планируется, что работа завершится в ноябре», - проинформировали в акимате.


    Теги:
    Абайская область Семей Благоустройство
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