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    Новый парк построят в Алматы

    24 Февраля 2023, 10:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском районе Алматы в марте начнется строительство нового парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте начнется строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Завершение намечено на конец года. Также в третьем квартале завершим благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района.

    Аким добавил, что в рамках проекта «Бюджет народного участия» в прошлом году в районе реализовано 23 проекта, в том числе ремонт детских и спортивных площадок, создание общественных пространств.

    «В этом году по заявкам горожан планируется реализовать 17 проектов на сумму 800 млн тенге», - отметил градоначальник.

    В прошлом году сообщалось, что в Алматы построят шесть парков на окраинах города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Общество
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