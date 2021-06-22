Новый парк открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители и гости Тараза высоко оценили появление в областном центре нового места отдыха, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, к 30-летию независимости Республики Казахстан в областном центре на пяти гектарах построен парк здоровья «Денсаулық» - без использования бюджетных средств, на спонсорские средства и добровольные перечисления однодневного заработка медиков.

В жилом массиве «Карасу», в прибрежной зоне водного канала, на ранее пустынной территории со свалками для мусора, была очищена прибрежная зона, обустроены спортивные и детские площадки. На средства медицинских работников государственных организаций и силами самих медиков построено поле для мини-футбола. Установлены скамейки, возведены фонтаны и малые архитектурные сооружения. Разбиты газоны и высажено более тысячи саженцев деревьев и кустарников - ивы, березы, хвойные, кусты роз.

Сегодня в парке создаются все условия для активного занятия физкультурой и игр детей. Игровые и детские площадки всегда будут доступны для посетителей.

В торжественном открытии парка, приуроченном ко Дню медицинского работника, приняли участие государственные служащие, медицинские работники и ветераны здравоохранения, жители областного центра, журналисты.

Жители прилегающего микрорайона тепло благодарили за новую оздоровительную зону отдыха, так необходимую для поддержания здоровья.

«Раньше побережье было запущено, здесь рос камыш, бродили лица без определенного места жительства, было даже опасно ходить. И это просто чудо, что за такое короткое время появился прекрасный современный парк, - поделилась своим мнением жительница микрорайона, ветеран Куляш Досанова. – Теперь здесь дорожки, газоны, можно посидеть на лавочках, вечером есть освещение. А главное – наши ребятишки, да и мы сами, можем заниматься здесь физкультурой и спортом. Для этого всё есть».

«Рады, что по инициативе врачей реализуется такая благородная миссия. Пусть молодые люди берут пример, растут добрыми и заботливыми. Пусть благородный труд наших медицинских работников окупится сторицей. Мы благодарны всем врачам - хранителям здоровья», - говорит жительница города Шура Косшыбаева.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, в парке обустроены спортплощадки, установлены турники, брусья и прочие спортивные снаряды, оборудованы велотрасса, пешеходная дорожка, лабиринт из кустарниковых растений, амфитеатр для проведения праздников, установлены воркаут-площадки, футбольный стадион, столы для настольного тенниса, беговые дорожки. В темное время суток в парке обеспечено яркое освещение за счет оригинальной дизайнерской подсветки.

Всё это создано для поддержания в гармонии эмоционального и физического состояния граждан. Медицинские работники всегда призывали и призывают сограждан вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Отдых на свежем воздухе, занятия спортом, прогулки, дыхательные упражнения - всё это должно стать главным принципом образа жизни любого человека, независимо от возраста и социального положения. А в условиях современной пандемии это еще и становится весьма актуальным, отметил главный врач региона.

«Медицинским работникам оказывается большая поддержка со стороны государства и местных властей. В Год 30-летия Независимости Казахстана мы решили внести свой вклад. Было предложено открыть парк, и уже в мае начались строительные работы. Этот центр отдыха был построен в рамках проекта «Таразға тарту» и принесен в дар горожанам», - сказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

Завершилось открытие парка награждением медицинских работников медалями «Ветеран труда», нагрудными знаками «За вклад в дело здравоохранения», «Отличник здравоохранения», медалями «За заслуги перед областью». Молодым специалистам, поехавшим на работу в моногорода Каратау и Жанатас, были вручены сертификаты на 500 тысяч тенге. Это стало возможным, благодаря спонсорской поддержке областного филиала РОО отраслевого профессионального союза работников здравоохранения «SENIM».