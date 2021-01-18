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Новый пакет политических реформ демонстрирует преемственность прошлых реформ Президента – Бану Нургазиева

Автор:  
Арайлым Мұрат
18 Января 2021, 22:23
Новый пакет политических реформ демонстрирует преемственность прошлых реформ Президента – Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы поддерживаем все инициативы Президента и уверены в том, что последуют следующие шаги – пакет новых социальных инициатив. Такое мнение на экспертном обсуждении «Новый Президентский пакет политических реформ» выразила президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однозначно новый пакет политических реформ вдохновляет и демонстрирует преемственность всех прошлых реформ Президента. Направление идет в том плане, которое он озвучивал с самого начала. Но изменилось ли само общество? Готово ли оно воспринять? Хотелось бы остановиться на прошедшем форуме и выборах. Первое – что они показали? Какой потенциал есть у гражданского общества в целом? Мне удалось в ноябре объехать все области и встретиться с представителями гражданского общества. Надо сказать, что сегодня ситуация изменилась. В альянс пришла молодежь. Они готовы идти на преобразования. Когда мы открыли Центр непартийного наблюдения, увидели желание идти в наблюдатели. Во всей электоральной кампании очень видно было то, что появился новый участник – общественный наблюдатель. Это хороший показатель того, что общество активизируется», - прокомментировала Бану Нургазиева.

По ее мнению, подписанный Президентом закон «Об общественных советах» очень вдохновляет в плане того, что общественные советы заработали. В законе прописаны важные моменты.

«Мы поддерживаем все инициативы Главы государства и уверены в том, что последуют следующие шаги – пакет новых социальных инициатив», - добавила президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.


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