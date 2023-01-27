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Новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата рассмотрен в Правительстве

27 Января 2023, 09:23
Новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата рассмотрен в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств.

Также рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.

На заседании выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.

По итогам обсуждения Советом поручено доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока Правительства для его дальнейшей реализации.


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