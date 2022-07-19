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Новый отраслевой закон о теплоэнергетике разработают в РК
19 Июля 2022 15:34

Новый отраслевой закон о теплоэнергетике разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК разработан проект концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время проект концепции опубликован на портале «Открытые НПА» для получения экспертного и общественного согласования.

Предлагаемые законодательные изменения позволят регламентировать и урегулировать вопросы развития теплоэнергетики, усилить ответственность за недопущение технологических нарушений на энергопредприятиях страны, регламентировать ответственность субъектов оптового рынка за несоблюдение суточных графиков производства-потребления, а также будут способствовать дальнейшему развитию конкуренции на рынке электроэнергии.

Принимая во внимание технологический процесс выработки и потребления электрической энергии отклонения от суточных графиков внутренних потребителей создают дисбалансы в единой электроэнергетической системе Казахстана. Это, в свою очередь, влияет на режим параллельной работы соседних энергосистем, в рамках исторически сформировавшейся инфраструктуры.

При этом дисбаланс в энергосистеме одной страны, синхронно работающей с другими энергосистемами, неблагоприятно сказывается на всех участниках параллельной работы и может привести к самоизолированию одной из систем в случае достижения критических показателей дисбаланса в энергосистеме.

Во время отопительного сезона 2021-2022 годов дисбаланс электрической энергии достигал 1 500 МВт (при допустимых 150 МВт), который был покрыт за счет энергетической системы Российской Федерации.


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