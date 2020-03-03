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Новый остров обнаружен у берегов Антарктиды

3 Марта 2020 11:36
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Новый остров обнаружен у берегов Антарктиды

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Во время плавания вокруг западного побережья Антарктиды полярные исследователи наткнулись на невиданный ранее остров благодаря таянию ледников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IFLScience.

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Ученые, работающие над проектом Thwaites Glacier Offshore Research (THOR), заметили каменистую местность во время плавания в заливе Пайн-Айленд в начале этого месяца. Команда ледокола стала первой, кто ступил на этот остров и даже встретил нескольких его обитателей, морских млекопитающих.

Остров был назван Сиф как дань уважения скандинавской богине земли и жене Тора.

«Этого острова нет на картах», - написала в Твиттере участвующая в проекте THOR геолог Джулия Смит Уэллнер.

Она написала: «Будучи первыми ступившими на этот остров, мы можем подтвердить, что остров Сиф состоит из гранита и покрыт остатками шельфового льда».

США и Великобритания инициировали проект THOR по изучению одного из самых нестабильных ледников Антарктиды, ледника Туэйтс, а также окружающих вод в заливе Пайн-Айленд в море Амундсена. И ледник Туэйтс, и ледник Пайн-Айленд являются одними из самых быстро отступающих ледников в Антарктике, в основном из-за теплой океанской воды из моря Амундсена, которая циркулирует подо льдом, вызывая его таяние.

Открытие острова даст невероятные возможности для дальнейших исследований. Таяние ледников помогает сбросить давление с земной коры, смещая скалы и заставляя мантию под ней «вытекать», изменяя форму Земли. Изучая геологию острова Сиф, исследователи смогут лучше понять, как изменение климата и отступающие ледники влияют на этот загадочный континент.

Напомним, 9 февраля в Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру воздуха на уровне более чем 20 °C (68 °F).

Как сообщалось ранее, гигантский айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде в начале февраля.


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Ключевые слова: Наука,
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