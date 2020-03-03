Новый остров обнаружен у берегов Антарктиды

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Во время плавания вокруг западного побережья Антарктиды полярные исследователи наткнулись на невиданный ранее остров благодаря таянию ледников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IFLScience.

Ученые, работающие над проектом Thwaites Glacier Offshore Research (THOR), заметили каменистую местность во время плавания в заливе Пайн-Айленд в начале этого месяца. Команда ледокола стала первой, кто ступил на этот остров и даже встретил нескольких его обитателей, морских млекопитающих.

Остров был назван Сиф как дань уважения скандинавской богине земли и жене Тора.

«Этого острова нет на картах», - написала в Твиттере участвующая в проекте THOR геолог Джулия Смит Уэллнер.

Она написала: «Будучи первыми ступившими на этот остров, мы можем подтвердить, что остров Сиф состоит из гранита и покрыт остатками шельфового льда».

США и Великобритания инициировали проект THOR по изучению одного из самых нестабильных ледников Антарктиды, ледника Туэйтс, а также окружающих вод в заливе Пайн-Айленд в море Амундсена. И ледник Туэйтс, и ледник Пайн-Айленд являются одними из самых быстро отступающих ледников в Антарктике, в основном из-за теплой океанской воды из моря Амундсена, которая циркулирует подо льдом, вызывая его таяние.

Открытие острова даст невероятные возможности для дальнейших исследований. Таяние ледников помогает сбросить давление с земной коры, смещая скалы и заставляя мантию под ней «вытекать», изменяя форму Земли. Изучая геологию острова Сиф, исследователи смогут лучше понять, как изменение климата и отступающие ледники влияют на этот загадочный континент.

Напомним, 9 февраля в Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру воздуха на уровне более чем 20 °C (68 °F).

Как сообщалось ранее, гигантский айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде в начале февраля.