Новый орган местного самоуправления намерены создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать новый орган местного самоуправления, так называемый кенес сельского округа. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков в ходе презентации в Мажилисе законопроекта «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Казахстане реализуется ряд политических реформ по развитию местного самоуправления. Одной из таких реформ является разработка отдельного закона «О местном самоуправлении» с целью разграничения полномочий местного государственного управления и местного самоуправления. 30 декабря 2022 года законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента, и сегодня мы расскажем об основных новеллах законопроекта. Законопроектом определены основные органы местного самоуправления, их задачи и полномочия, компетенция органов государственного управления в части развития местного самоуправления», - сказал Бауыржан Омарбеков.

В этой связи он отметил, что на уровне сельских округов предлагается путем открытого голосования граждан создать орган местного самоуправления - кенес - сроком на четыре года. У кенеса не будет своего аппарата, его деятельность будет обеспечиваться аппаратом местного акимата. Председатель кенеса будет избираться путем открытого голосования. Данная должность будет действовать на постоянной основе с заработной платой за счет средств сельского бюджета.

«Для повышения эффективности института местного самоуправления требуется расширение самостоятельности органов местного самоуправления и сельских акимов. При этом кенес будет наделен следующими функциями. В первую очередь, это полномочия по утверждению бюджета. В настоящее время известно, что аким села разрабатывает проект бюджета, согласовывает его с собранием местного сообщества, а затем направляет на рассмотрение в районный акимат. В результате IV уровень бюджета утверждается районным маслихатом. Следовательно, мы передаем право утверждения бюджета непосредственно жителям от имени кенеса. Район, в свою очередь, доведет до сел все прогнозные параметры, объемы лимитов и трансфертов», - пояснил вице-министр.

Кроме того, кенес будет утверждать иные документы, в том числе программы развития местного сообщества, правила благоустройства, перечень платных услуг, которые может оказать гражданам аппарат акима, а также места уличной торговли, проведения праздничных мероприятий.

«Также кенес получит возможность заключить соглашения о сотрудничестве с другими населенными пунктами по общим вопросам местного значения», - добавил Бауыржан Омарбеков.

Кенес также приобретает право инициировать перед маслихатом вопрос об освобождении акима от должности. Раньше такое право было только у собрания местного сообщества.