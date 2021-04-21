НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый оператор мобильной связи появится в Казахстане. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день есть два больших оператора мобильной связи - группа компаний «Казахтелеком» (владеющая «Tele 2» и «Kcell») и «Beeline». Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы на рынке появился третий оператор. Но у него есть проблемы - у него нет доступа к радиочастотам: он хочет получить доступ к радиочастотам, а ему предлагают сначала получить лицензию и потом только будет доступ к радиочастотам, а он уйдет за лицензией, ему говорят «ты сначала получи радиочастоту». У него нет возможности получить. Сейчас мы решаем этот вопрос и, дай Бог, на следующий год появится еще один оператор мобильной связи. Это будет местный оператор «Транстелеком»», - рассказал Серик Жумангарин во время встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ».

По словам председателя Агентства, предполагается, что к 2025 году новый оператор займет около 5% рынка, однако расчеты еще не могут подтвердиться.

«Обычно у этих операторов идет быстрый, экспоненциальный рост. Пока около 1,5% рынка он до 2025 года займет. «Транстелеком» - частная компания, которая занимается обслуживанием поселков и так далее, которые находятся вдоль железной дороги», - уточнил Серик Жумангарин.