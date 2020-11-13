Новый онлайн-сервис для учителей запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый онлайн-сервис «Я – учитель» запущен для казахстанских педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития государственного языка.

Жизнь многих казахстанцев заметно изменилась в период пандемии. Коснулось это и части образования: по данным Министерства образования РК, почти две трети школьников во второй четверти текущего учебного года, а это 2,2 млн детей, останутся на дистанционном обучении, а вместе с ними и учителя.

Новый сервис «Я – учитель» призван объединить преподавателей казахского языка для обмена опытом, личными наработками и возможностью обучать на базе ресурса Soyle.kz. Придумал и реализовал этот проект – Фонд развития государственного языка при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и Фонда Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе.

С помощью «Я – учитель» любой желающий из числа преподавателей казахского языка может вести свой блог или персональную страничку, где имеет возможность создавать и развивать собственную программу обучения, объяснять темы, давать и проверять домашние задания. Можно вести сразу несколько групп, как открытых так и закрытых. При этом сервис предусмотрел добавление материалов, например фото, аудио и видео.

«Новый сервис успел набрать большое количество пользователей еще до презентации проекта, и это подтверждает его актуальность. За неделю до презентации успели создать свои группы и опробовать систему более 3000 учителей, а сейчас проект насчитывает около 6000 пользователей. В разгар пандемии это абсолютная находка для фрилансеров и мы очень рады, что смогли помочь многим учителям найти дополнительный заработок в такое трудное время», - говорит директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

Также сервис «Я – учитель» поможет создать свою, индивидуальную программу обучения для тех, кто предпочитает самостоятельно изучать язык, подобрав удобный для себя формат.

Найти его можно на образовательном портале Soyle.kz. Пройдя несложную регистрацию, пользователь может сразу приступать к работе. Если же в процессе возникают вопросы, то можно всегда связаться с поддержкой сервиса.

Еще одна новинка в сфере изучения языков - это создание внутренней сети языкового обмена на Soyle.kz. Сервис поможет начинающим найти себе партнера из числа носителей языка для обмена знаниями и помощи друг другу в изучении языков. Например, русскоязычный пользователь сможет общаться на разные темы с носителем казахского языка посредством переписки, общения в чате, в тематических группах.

Взамен можно предоставить услуги обучения русскому или другому языку, которым владеете в достаточной степени. Такое общение поможет погрузиться в языковую среду с живыми и реальными людьми, носителями казахского языка.

Помимо общения, сервис языкового обмена позволяет вести заметки, записи, давать задания с помощью «Блокнота». Раздел «Ответы» поможет получить ответ на интересующий вопрос по тематике изучения казахского языка, а блок «Обсуждения» служит площадкой для обмена мнениями и дискуссий.

«Проект «Soyle.kz» не стоит на месте и постоянно развивается. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы люди могли и хотели изучать казахский язык. Этот проект охватывает уже около 140 000 пользователей, который по достоинству оценивают пользу и удобство сервисов «Soyle.kz», - отмечает официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.

Напомним, платформа «Soyle.kz» работает с 2014 года и предназначена для бесплатного изучения казахского языка.