Новый Общественный совет избрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Общественный совет Карагандинской области обновился и омолодился. В числе 38 членов - представители гражданского сектора и партий, профсоюзные лидеры, бизнесмены, журналисты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Состав совета утвердили депутаты областного маслихата на очередной, X сессии.

По словам руководителя рабочей группы по формированию Общественного совета Карагандинской области Габита Туякова, при выдвижении кандидатов была высокая активность гражданского сектора и молодёжи, всем претендентам создали равные условия.

«Объявление о конкурсном наборе в Общественный совет было опубликовано в областных СМИ, на сайте областного маслихата и в соцсетях 27 января 2022 года. Поступило 84 заявления. Своих кандидатов выдвинули общественные объединения и партии, коллективы. Были и самовыдвиженцы. Из претендентов 73 прошли собеседование, 11 по каким-то причинам не явились. Для всех конкурсантов составили одинаковый список вопросов – для равных условий», – пояснил Габит Туяков.

В новом составе Общественного совета представители 11 регионов области. Молодёжи – 21%. Представители пяти партий: «AMANAT», «Адал», «Ак жол», «Ауыл», НПК. Мужчин – 25, женщин – 13.

Из участников конкурса также сформировали резервный список из 18 человек – на случай, если появятся вакантные места.

Состав Общественного совета Карагандинской области

1. Абильда Абдикаримов, представитель РОО «Общество инвалидов «Қуатты Күш».

2. Майра Абдрахманова, председатель Карагандинского областного филиала РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан».

3. Кайрат Абилдинов, корреспондент газеты «Егемен Қазақстан».

4. Сергазы Адекенов, гендиректор АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия».

5. Ербол Аликулов, замакима Карагандинской области.

6. Бекзат Алтынбеков, депутат Карагандинского областного маслихата.

7. Султангали Асан, председатель молодёжного крыла КОФОО «Народная партия Казахстана».

8. Асель Атабаева, председатель КОФОО «Политическая партия «ADAL», бизнес-тренер НПП «Атамекен».

9. Талгат Ахметов, директор филиала ТОО «Santehplast».

10. Меруеш Башай, певица КО им. К. Байжанова, руководитель КОФОО «Всемирная ассоциации казахов», главный эксперт фронт-офиса Фонда «Отандастар».

11. Бауыржан Бегенов, глава к/х «Азамат-Агро».

12. Евгений Буслаев, председатель ОО «Профсоюз угольщиков «Қорғау».

13. Увайс Джанаев, замдиректора ТОО «Construction Training Resources».

14. Ботагоз Дюсенбаева, журналист инфоагентства «Общественное Интернет-телевидение 101 tv.kz».

15. Марал Елубаева, замдекана по академической работе международного медицинского факультета НАО «Медицинский университет Караганды».

16. Игорь Жабяк, глава к/х «Шанс».

17. Гульнар Жаксыбаева, директор ЧУ «Новое время».

18. Айсултан Жакупов, пресс-служба КГП «Қоғамдық келісім».

19. Болат Жумабеков, председатель профсоюзного центра Карагандинской области Федерации профсоюзов РК.

20. Нурхан Жумабеков, руководитель Абайской швейной фабрики.

21. Айжан Киясова, директор и учредитель ТОО «PORTUS».

22. Лаззат Кожахметова, директор Центра поддержки многодетных семей «Шаңырақ», редактор газеты «Қарағанды хабары».

23. Татьяна Кравченко, председатель ОБФ «Лучик надежды».

24. Гульнар Курбанбаева, президент ОО «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области».

25. Алексей Ломакин, секретарь Темиртауского городского маслихата.

26. Анастасия Машнина, корреспондент газеты «Новый Вестник».

27. Руслан Никонович, директор телеканала «Новое телевидение».

28. Никанбай Омарханов, пенсионер.

29. Аманжол Оразалинов, замруководителя дизельного участка ТОО «Корпорация «Казахмыс», учредитель ОО «Altyn Shanyraq 1917».

30. Дмитрий Полтаренко, президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Карагандинской области».

31. Татьяна Савицкая, президент ОФ «Озарение», директор ЧУ «Центр разрешения конфликтов «Диалог».

32. Жанибек Садыканов, замдиректора, главный редактор КОФАО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

33. Данара Смайл, директор и учредитель ТОО «SaryArqa Co».

34. Нияз Сундиталиев, председатель ОО инвалидов «Qamqor plus».

35. Болат Сыздық, доцент кабинета реализации и продвижения образовательных программ филиала Академии госуправления при Президенте РК по Карагандинской области.

36. Ержан Токимбаев, директор ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения».

37. Марат Тусупов, руководитель ТОО «Эколайв».

38. Жанболат Хушкелдиев, главный имам мечети аль-Машани.