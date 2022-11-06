Новый образовательный центр для детей открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открылся новый образовательный центр. В нем дети и подростки дополнительно совершенствуют свои знания и творческие способности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В учебном центре «Арифметика добра» подростки получают конкурентоспособное, качественное образование.

В церемонии его открытия приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководители столичных управлений и представители акимата района Сарыарка.

Есет Байкен подчеркнул, что необходимо увеличивать количество подобных учреждений.

«В нашем городе более 150 центров дополнительного образования, в которых учатся 200 тысяч детей. Однако, в некоторых районах столицы их по-прежнему не хватает. В частности, от жителей Сарыаркинского района, где расположен новый центр, ранее поступало много обращений о нехватке досуговых учреждений для детей. Открытие таких центров требует упорного труда и терпения. За это дело могут браться только самоотверженные люди, любящие свою профессию. Открытие таких центров в нашей столице очень эффективно в сфере системы образования в целом», - добавил заместитель акима.

Директор нового центра Улжан Мырзагалиева выразила благодарность акимату Астаны, который оказал большую поддержку в открытии учреждения и активизации его работы.

«Цель нового центра – обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей бесплатно и с 50-процентной скидкой. Здесь смогут обучаться до 300 человек. В программе центра 10 предметов. При поддержке акимата города мы приняли на работу необходимое количество сотрудников. Кроме того, нам предоставили возможность арендовать здание для нового центра по приемлемой цене», - говорит Улжан Мырзагалиева.

Вместимость открытого учебного центра – 350-400 мест. Объект образования открыт при поддержке Общественного фонда «Арифметика добра» и акимата города Астаны. Есть кружки жестов, робототехники, ментальной арифметики, вокала, по тогызкумалак. Также можно воспользоваться услугами специалиста-логопеда.

Фото: gov.kz