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Новый объект интеллектуальной собственности планируют ввести в Казахстане
2 Июня 2022 10:44

Новый объект интеллектуальной собственности планируют ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены повысить прозрачность и эффективность деятельности коллективных организаций согласно поправкам по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты Сената рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи».

«По проекту закона нами проведено широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон - авторов и правообладателей, патентных поверенных, ученых, представителей коллективных организаций, экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности, заинтересованных государственных органов и палаты «Атамекен». В итоге разработан ряд поправок, направленных на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности», - сказала член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Гульнара Бижанова.

Так, предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций.

«Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями», - проинформировала депутат.

Предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности – «географическое указание». Это, по словам депутата, позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями.

«Репутация и качество товара в этом случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, это казахстанский шоколад, кокшетауское мороженое, осакаровский саумал, лепсинский мед и другие», - пояснила Г. Бижанова.


Автор:
Корреспондент

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