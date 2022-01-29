Новый начальник полиции назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальником департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До назначения он занимал должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

«По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков. Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД», - сообщили в полиции.

Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года.

Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. Последнее место работы - начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Бекет Аймагамбетов, который руководил департаментом полиции Костанайской области более шести лет, зачислен в распоряжение МВД РК.