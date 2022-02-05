Новый начальник ДП Актюбинской области провел прием граждан
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов провел прием граждан, выслушав наболевшие вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
Жители города обратились к Абаю Жусупову в основном по вопросам, касающимся расследования уголовных дел. Выслушав все проблемы граждан, начальник департамента, взял на особый контроль данные вопросы, по ряду конкретных фактов даны соответствующие поручения. А своим заместителям дал поручение детально разобраться с каждым обращением.
В завершении начальник департамента подчеркнул, что такие мероприятия проводятся еженедельно. Любой гражданин может получить разъяснения либо рассказать о проблеме непосредственно первому руководителю полиции.
Предварительная запись граждан на прием осуществляется по телефонам 8(7132)936-303.
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