Новый мусоросортировочный комплекс в Усть-Каменогорске введут в строй в 2022 году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28 декабря аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар и представители Оператора РОП во главе с председателем правления Медетом Кумаргалиевым ознакомились с ходом строительства первого в Восточно-Казахстанской области автоматизированного комплекса завода по сортировке твердых бытовых отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Оператор РОП».

Строительство объекта началось в мае текущего года, на сегодняшний день завершается монтаж корпуса завода, поставка оборудования для комплекса полностью завершена. Из Греции доставлены оптические и баллистические сепараторы, цепные и ленточные конвейеры, кабина предварительной сортировки и барабанный сепаратор. В январе 2022 года греческие специалисты планируют начать монтаж оборудования и подготовку к техническому запуску мусоросортировочного комплекса. Данные работы будут завершены ориентировочно в феврале 2022 года.

Комплекс расположен вблизи к территории действующего мусорного полигона, на площади 4,2 гектара. Объект станет ключевым звеном системы обращения с отходами в Усть-Каменогорске. Планируемая мощность мусоросортировочного комплекса - 100 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год.

Автоматизированная сортировочная линия греческой компании «Sabo» стоимостью 1, 35 млрд тенге приобретена Оператором РОП и передана на баланс городского акимата. В июне местные специалисты прошли на производственной площадке греческой компании «Sabo» недельное обучение работы на современном мусоросортировочном оборудовании.

В июне в Усть-Каменогорске была завершена расстановка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Раздельный сбор ТБО в регионе осуществляется по трем фракциям: «легкое» перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, металл), «тяжелое» (стекло) и «мокрое»- неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.).

Всего для областного центра Оператором РОП закуплено и передано на баланс акимата 760 пластиковых контейнеров желтого цвета для сбора «легкого» вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для стеклянных отходов. Для обслуживания контейнеров для сбора вторсырья Оператором РОП приобретено 6 единиц специализированной техники. Общая сумма финансирования инфраструктуры РС ТБО от Оператора РОП составила 1,8 млрд тенге.

За счет средств местного бюджета и мусоровывозящих организаций приобретено свыше 1220 контейнеров для сбора пищевых отходов.

Местный исполнительный орган, в свою очередь берет на себя обязательства довести уровень переработки отходов минимум до 30% в 2022 году. Неперерабатываемые отходы, согласно республиканской программе, будут направляться на завод «Waste to energy». Ожидается, что данная комплексная работа позволит увеличить процент переработки отходов в регионе, развить инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а также создать новые рабочие места.