Новый мурал появился в одном из подземных переходов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В подземном переходе у ДК горняков в Караганде открыли мурал «Жеті қазына». Идею Центра урбанистики воплотила в жизнь команда художников AirG, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим, чтобы подземный переход был не просто местом для безопасного пересечения дороги, а чтобы он стал некой точкой притяжения, площадкой, где могут проходить выставки, концерты, лекции и другие мероприятия, местом, где талантливые художники и музыканты будут представлять свои произведения и найдут аудиторию. Мурал мы назвали «Жеті қазына», что означает семь сокровищ – семь городов Карагандинской области и их достопримечательностей. Хотелось бы, чтобы молодёжь ценила нашу богатую историю, промышленное и культурное наследие, научные достижения и природные богатства. Всего по городу у нас уже 14 муралов», – сказала руководитель Центра урбанистики Валерия Хасуева.

Автор мурала – Диана Каирбекова, она пришла на практику в Центр урбанистики, будучи студенткой архитектурного факультета, и получила задание создать эскиз картины для подземного перехода. С которым успешно справилась.

Длина мурала более 30 метров, высота около 2 метров. По бокам расположены QR-коды Instagram-страниц команды AirG и Центра урбанистики.

«Мы работаем по всему Казахстану. И в родной Караганде у нас много проектов. В подземном переходе рисовали впервые. Над муралом работали пять художников в течение недели. Центр урбанистики нам предоставил эскизы, а мы их доработали по цветам. Рисовали специальной краской на акриловой основе. Картину можно мыть. Главное, чтобы к муралу относились бережно, ведь мы всё это делаем для людей», – отметил основатель команды AirG Николай Селютин.

Куратор современного искусства Лариса Карчевская, один из организаторов открытия мурала, считает, что в последнее время в Караганде и области тема уличного искусства весьма обсуждаема.

«Мы решили провести паблик-арт «Современное урбанистическое искусство. Зачем оно городу?», куда пригласили специалистов, спикеров и зрителей, которые тоже смогли высказать свою точку зрения. То есть дискуссию перенесли из онлайн-формата в офлайн», – отметила Лариса Карчевская.

«Красиво получилось. Также это помогает молодёжи как-то развиваться, может, кто-то заинтересуется и тоже начнёт рисовать. Приятно, что наш город преображается, появляются новые муралы», – сказала карагандинка Мария Овчарова.