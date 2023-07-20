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      Абайская область

    Новый мост появится в Семее

    20 Июля 2023, 11:53

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в области Абай будет реализовано 67 дорожных проектов с общей протяженностью 1143 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, стоимость проектов составляет 15,8 млрд тенге. Из них 6 проектов со стоимостью 4,05 млрд тенге будет реализовано в городе Семей.

    «В городе Семей начато строительство нового моста (сумма контракта - 30,4 млрд тенге, ТОО «Integra Construction KZ»). На начало работ в текущем году, из республиканского бюджета было выделено 1 млрд тенге. Президент страны отметил, что через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста, которое поручено завершить за три года. Также Президентом поручено организовать капитальный ремонт подвесного моста», - сообщили в акимате.

    В ведомстве отметили, что он обследован японскими специалистами. Планируется провести двусторонние переговоры с Министерством транспорта Японии, где будет представлен отчет и результаты исследования с возможными путями решения.

    Ранее сообщалось, что для системного решения теплового дефицита в Семее ведется реконструкция двух котельных на 40 Гкал/час («Габбасова», «Центр»).

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Акимат Строительство Семей
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