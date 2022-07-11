11 Июля 2022 17:49

Новый мост и транспортная развязка появятся в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На примыкании главной городской дороги Кызылорды в левобережной части реки Сырдарья с трассой «Западная Европа - Западный Китай» строится транспортная развязка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня уже пробурили и забетонировали 230 свай. Ожидается, что строительство развязки позволит трудоустроить около 15 тыс. человек.

«Кроме того, ведется строительство моста на участке Карлан в Кызылординской области. В настоящее время пробурено и забетонировано 20 свай. Вместе с тем, производится устройство ростверка и выполняются работы по укладке грунта подъездных путей моста. Следующим этапом определена укладка нижнего и верхнего слоев асфальта, участок будет обустроен дорожно-знаковой информацией», - сообщили в МИИР РК.

Также продолжается реконструкция мостов вдоль автодорог «Айтеке би – Басыкара» в Казалинском, «Самара - Шымкент - Енбек-Есет батыр – Жанадария» в Жалагашском и «Самара – Шымкент – Екпинды» в Жанакорганском районах.

Качество работ находится на постоянном контроле заказчика, технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных активов», отметили в Министерстве.

«В Кызылординской области до конца года реализуют 37 автодорожных проектов. В 2022 году ремонтными работами охвачены 122 км автодорог районного и 85 км дорог областного значения, ведется строительство и реконструкция восьми объектов», - добавили в МИИР.