Новый. Мощный. Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 августа компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма, передает МИА «Казинформ».
В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30
августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будут
доступны в нескольких цветах: серебро, белый,
черный, красный.
Новинка Galaxy Note10/10+ наполнена новыми интересными и
полезными фишками:
- Сверхбыстрый
процессор, выполненный по техпроцессу 7 нм, благодаря своей высокой
производительности, справляется с задачами любой сложности быстрее, чем
когда-либо.
- Безграничный
Cinematic Infinity-O
дисплей 6,8» с практически невидимой рамкой является самым большим в истории линейки
Galaxy Note, что придаёт устройству особый стиль и не отвлекает вашего внимания
от главного – контента, который вы просматриваете.
- Экран
Dynamic AMOLED имеет поддержку стандарта HDR10+ с динамическим отображением
тонов, что позволяет видеть детали даже в тёмных участках изображений, а уменьшенный
вредный синий цвет создаёт комфорт для ваших глаз.
- Обновленное
перо S Pen умеет преобразовывать рукописный текст в печатный и имеет функцию
дистанционного управления.
- И конечно, с Galaxy Note10/10+ вам доступны профессиональные инструменты для
съёмки и редактирования, чтобы создавать уникальные фото и видео всегда и
везде. Камера профессионального уровня с живым фокусом и функцией
суперстабилизации обеспечит плавность кадров при видео съёмке. Сверхширокоугольная
камера (123 градуса) позволит сделать прекрасные панорамные снимки, а ночной
режим на фронтальной камере – снимать потрясающие селфи даже в тёмное время
суток.
И не нужно беспокоиться
о заряде, ведь Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч,
позволяющий смартфону работать весь
день, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут, благодаря
супербыстрой зарядке.
С
каждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняет
курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые
не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных
пользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители
Samsung – их смартфон помогает им достигать большего.
Полный
пресс-релиз вы можете прочесть здесь.