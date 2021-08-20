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Новый монополист обнаружен и оштрафован почти на 15 млн тенге в Костанае

20 Августа 2021 16:20
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Новый монополист обнаружен и оштрафован почти на 15 млн тенге в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае выявлен новый монополист и уже оштрафован на сумму более 14 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

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«Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области при рассмотрении стоимости цены на электроэнергию было установлено включение в статьи затрат расходов на услуги по передаче электрической энергии через филиал РГП «Енбек-Костанай», не включенного в Государственный регистр и осуществляющего деятельность без утвержденного тарифа», - сообщили в пресс-службе Департамента.

Это и явилось нарушением сразу нескольких статей Закона РК «О естественных монополиях».

«Таким образом, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК ДКРЕМ проведена проверка филиала РГП «Енбек-Костанай», по результатам которой установлено нарушение пункта 2 статьи 11, а также подпунктов 3) и 5) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях». Филиал РГП «Енбек-Костанай» имея на своем балансе сети по передаче электрической энергии, самостоятельно заключал договора с электроснабжающими организациями и оказывал услуги по самостоятельно установленным тарифам», - добавили в региональном ДКРЕМ.

Так, например, в соответствии с предоставленной в ходе проверки информацией об оказанных услугах по передаче электроэнергии за 2016-2020 годы, данные услуги предоставлялись ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ТОО «ЭлектроДил», ТОО «Ремэнерго», РГУ «Учреждение УК 161/3», РГУ «Воинская часть 6697» по индивидуальным ценам, что ведет к нарушению прав потребителей.

«На основании вышеизложенного решением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай в отношении филиала предприятия наложен административный штраф в размере 14 892 189 тенге. Кроме того, Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК внесено предписание о включении предприятия в Государственный регистр субъектов естественных монополий», - подытожили в департаменте.


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#Костанайская область   #ЖКХ  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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