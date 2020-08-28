Новый молодежный ресурсный центр открыт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новый молодежный ресурсный центр «Almaty jastary» открыт в Бостандыкском районе города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При поддержке управления общественного развития города Алматы и акимата Бостандыкского района состоялось открытие молодежного ресурсного центра «Almaty jastary» в Бостандыкском районе с целью предоставления социальной площадки для молодежи и молодежных организаций.

«Молодежный ресурсный центр будет функционировать по принципу центра обслуживания молодежи по различным вопросам (трудоустройство, жилищные вопросы, государственные программы, предпринимательство). В молодежном ресурсном центре будут консультировать сотрудники НПП «Атамекен», Центра занятости населения акимата города Алматы и Жилстройсбербанка по поддержке обратившейся молодежи», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Также будут проводиться консультации о действующих государственных программах, возможностях для молодежи и проводящихся реформах в городе, работа по профилактике разводов среди молодых семей, работа с молодежью категории NEET, анонимная психологическая помощь для молодежи, оказание правовой, методической помощи молодежи и молодежным организациям.

Помимо этого, сотрудники центра будут консультировать и сопровождать молодых людей Бостандыкского района в вопросах поступления в колледжи и вузы, а также получения общежитий для студентов.

«Для улучшения качества обслуживания будет создан call-центр, который проконсультирует молодежь района в онлайн-режиме. Стоит отметить, что на сегодняшний день во всех районах города открыты молодежные ресурсные центры в рамках развития южной столицы по принципу «город без окраин», - добавили в акимате.

В первый же день открытия центра в рамках госпрограммы «Еңбек» через программы «Молодежная практика» и «Общественные работы» оформились 50 молодых жителей Бостандыкского района.