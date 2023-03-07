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Новый модуль по обеспечению безопасности детей внедрят в программу подготовки педагогов в РК

Автор:  
Серик Сабеков
7 Марта 2023, 11:45
Новый модуль по обеспечению безопасности детей внедрят в программу подготовки педагогов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства заявил, что также планируется обучить педагогов инновационным методам использования цифровых учебных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, для дальнейшего совершенствования системы безопасности детей в учебных учреждениях планируется:

- усилить персональную ответственность первых руководителей организаций образования;

- продолжить мониторинг систем безопасности организаций образования с участием органов внутренних дел;

- внести изменения в Инструкцию в части включения пропускного режима (приказ 117);

- переформатировать воспитательную работу с акцентом на формирование навыков безопасного поведения участников образовательного процесса;

- включить новый модуль по обеспечению безопасности детей в программу подготовки и переподготовки педагогов.

«В предвыборной программе Главы государства предусмотрено внедрение инновационных способов преподавания дисциплин, перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат», - добавил Гани Бейсембаев.

Как отметил глава Минпросвещения, главная цель - соответствие учебного процесса мировым стандартам и повышение цифровой грамотности.

«Планируется обучение педагогов инновационным методам использования цифровых учебных материалов, внедрение цифровых учебных материалов, перевод в цифровой формат внутришкольного и национального внешнего оценивания и обеспечение школ техническими средствами и высокоскоростным интернетом», - резюмировал Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.


Правительство РК   Образование   Безопасность   Педагоги   школа  
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