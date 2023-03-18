Новый мобильный навигатор разработали для казахстанских водителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» разработано мобильное приложение «Sapar» в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на пресс-службу МИИР.

В настоящее время приложение доступно для скачивания и использования на площадках PlayMarket и AppStore.

В мобильном приложении доступен функционал постройки маршрута с навигацией, имеется актуальная информация о текущем состоянии автодорог, об открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях.

Собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс. Имеется возможность пополнить баланс за проезд по платным участкам дорог.

Предусмотрены функции быстрого набора колл-центра КазАвтоЖола, а также возможность сообщить в контакт-центр о ДТП, аварийном участке дорог, помехе при движении в виде текста, фото и видео.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.qaj.sapar

Это в Play Market

https://apps.apple.com/kz/app/sapar/id6445984988

Appstore