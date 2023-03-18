Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Новый мобильный навигатор разработали для казахстанских водителей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 11:10
Новый мобильный навигатор разработали для казахстанских водителей Фото: Adobe Stock

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» разработано мобильное приложение «Sapar» в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на пресс-службу МИИР.

В настоящее время приложение доступно для скачивания и использования на площадках PlayMarket и AppStore.

В мобильном приложении доступен функционал постройки маршрута с навигацией, имеется актуальная информация о текущем состоянии автодорог, об открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях.

Собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс. Имеется возможность пополнить баланс за проезд по платным участкам дорог.

Предусмотрены функции быстрого набора колл-центра КазАвтоЖола, а также возможность сообщить в контакт-центр о ДТП, аварийном участке дорог, помехе при движении в виде текста, фото и видео.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.qaj.sapar

Это в Play Market

https://apps.apple.com/kz/app/sapar/id6445984988

Appstore


Транспорт   Дороги   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области