20 Июля 2022 19:36

Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Высшего Евразийского экономического совета с 20 июля новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики назначен Арзыбек Орозбекович Кожошев. В его компетенцию войдут вопросы развития энергетики и инфраструктуры в Евразийском экономическом союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана.

Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики – председателя Совета Евразийской экономической комиссии.

Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Арзыбек Орозбекович Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы третьего класса.











