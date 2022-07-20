Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК
20 Июля 2022 19:36

Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Высшего Евразийского экономического совета с 20 июля новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики назначен Арзыбек Орозбекович Кожошев. В его компетенцию войдут вопросы развития энергетики и инфраструктуры в Евразийском экономическом союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана.

Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики – председателя Совета Евразийской экономической комиссии.

Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Арзыбек Орозбекович Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы третьего класса.



Фото: eec.eaeunion.org


Новости по теме
Глава Миннацэкономики обсудил экономическое сотрудничество с представителями банка Citigroup
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Чолпон-Ате
Читайте также
Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Акмолинской области
Глава Миннацэкономики обсудил экономическое сотрудничество с представителями банка Citigroup
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Чолпон-Ате
Повышенный спрос на электроэнергию зафиксирован в Кыргызстане
Долю местного содержания увеличат в закупках портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»
Изъято из нелегального оборота 18,5 млн сигарет в Алматинской области – Комитет госдоходов
Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
Популярное
1 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
2 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
3 Следует обратиться к врачу при первом же подозрении на оспу обезьян – врач иммунолог
4 Изъято из нелегального оборота 18,5 млн сигарет в Алматинской области – Комитет госдоходов
5 Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив