14 Июня 2022 10:38

Новый министр науки и высшего образования принес присягу в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый министр науки и высшего образования Саясат Нурбек принес присягу в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов пожелал Саясату Нурбеку успехов в деятельности.

«Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - заявил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Указом Главы государства Нурбек Саясат назначен министром науки и высшего образования РК.

Асхат Аймагамбетов возглавил Министерство просвещения РК.

