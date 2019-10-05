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Новый микрорайон построят в Талдыкоргане

5 Октября 2019 10:15
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Новый микрорайон построят в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в рамках празднования дня города состоялась торжественная закладка капсулы в основание строительства нового микрорайона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный проект реализовывается в рамках госпрограммы «Нурлы жер» в микрорайоне «Восточный» (...). Общее количество многоквартирных жилых домов - 22, все пятиэтажные. Общее количество квартир - 726, из них однокомнатных - 198, двухкомнатных - 198, трехкомнатных - 264 и четырехкомнатных - 66 квартир», - сообщили в акимате города.


Отметим, что в этот же день в рамках празднования Дня города 100 семей Талдыкоргана стали обладателями нового жилья в новом коттеджном городке - микрорайоне «Береке». В числе новоселов - многодетные и малообеспеченные семьи, ветераны войны в Афганистане и другие.
«Новые дома построены во благо нашего населения по госпрограмме «Нурлы жер». В целом в Талдыкоргане с начала текущего года введено более ста тысяч квадратных метров жилья», - отметил аким области Амандык Баталов на торжественной церемонии вручения ключей новоселам.
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Ключевые слова: Алматинская область, Акимат, Нурлы жер,
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Автор:

Хасан Еспанов

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