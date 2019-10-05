Новый микрорайон построят в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в рамках празднования дня города состоялась торжественная закладка капсулы в основание строительства нового микрорайона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный проект реализовывается в рамках госпрограммы «Нурлы жер» в микрорайоне «Восточный» (...). Общее количество многоквартирных жилых домов - 22, все пятиэтажные. Общее количество квартир - 726, из них однокомнатных - 198, двухкомнатных - 198, трехкомнатных - 264 и четырехкомнатных - 66 квартир», - сообщили в акимате города.



