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    17:30, 27 Август 2023 | GMT +6

    Новый международный телеканал Silk Way Cinema открывает ТРК Президента

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября в предстоящем телевизионном сезоне начнет вещание новый международный телеканал Silk Way Cinema, передает МИА «Казинформ».

    Круглосуточное вещание будет вестись на казахском и русском языках, сигнал канала будет доступен более, чем в 10 странах ближнего зарубежья. Команда нового спутникового канала будет выдавать в эфир познавательные и образовательные программы, документальные и музыкальные проекты, телесериалы. В эфире Silk Way Cinema будет также транслироваться фильмовой контент республиканских телеканалов и киностудии «Казахфильм».

    Silk Way Cinema позиционирует себя как источник позитивного настроения, причем аудитории нового телеканала будет представлен контент исключительно оригинального казахстанского производства.


    Новый медиа-ресурс Телерадиокомплекса Президента РК планирует стать амбассадором отечественной креативной индустрии, укреплять культурно-гуманитарные связи между соседними государствами, а также предоставлять качественный контент представителям казахской диаспоры в разных странах.


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